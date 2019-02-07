رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7-2-2019.. زيدان يحدد مدرب الريال الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 7-2-2019.. زيدان يحدد مدرب الريال الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة ريال مدريد ضد غريمة التقليدي برشلونة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، وسوف يتأجل الحسم لموقعة سانتياجو برنابيو التي ستقام في 27 من شهر فبراير الجاري.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في سلم ترتيب الدوري الإسباني 42 نقطة، متخلفاً عن برشلونة المتصدر بفارق 8 نقاط.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*مدريد تصدر بيان رسمي بشأن إصابة لاعبه

أعلن نادي ريال مدريد من خلال موقعه الرسمي، عن مدى الإصابة التي تعرض لها اللاعب ماركوس يورينتي في المباراة ضد برشلونة أمس الأربعاء على ملعب كامب نو.

وسيضطر لاعب خط الوسط ماركوس يورينتي للغياب عن عدة مباريات بسبب إصابته في عضلات المقرب في ساقه اليسرى خلال الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو ، وذلك في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس إسبانيا.

وعانى لاعب خط الوسط في ذلك الوقت من إصابة في الصف الثاني من عضلة المقرب في الساق اليسرى وغاب لمدة عشرين يوماً ، وإذا ما تكررت نفس المدة ، فسوف يغيب عن مباريات هامة مثل ديربي يوم السبت ضد أتلتيكو مدريد وذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أياكس.

*تشيلسي يحدد سعر هازارد لريال مدريد

قالت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن نادي تشيلسي استسلم تماماً أمام رغبته جناحه ومهاجمه البلجيكي إدين هازارد بالرحيل إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “لندن المسائية”، أن تشيلسي لن يعرض على هازارد تجديد تعاقده مرة أخرى، بعد رفض الأخير العديد من العروض للبقاء مغ البلوز وإعلان رغبته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

وتابعت الصحيفة التي تصدر من العاصمة الإنجليزية لندن، أن تشيلسي لن يتخلى عن إدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية الموسم القادم، إذا وصله عرضاً لن يقل عن 100 مليون جنية استرليني.

وأصبح موقف فريق تشيلسي الإنجليزي ضعيف للغاية بسبب اقتراب انتهاء العقد المبرم بين النادي اللندني والنجم البلجيكي إدين هازارد، والذي سوف ينتهي مع حلول صيف عام 2020 القادم.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت منذ أيام أن البلجيكي إدين هازاد أبلغ إدارة تشيلسي بشكل نهائي رغبته بعد الاستمرار مع البلوز الموسم القادم والانتقال إلى ريال مدريد.

*حيلة جديدة من مدريد لضم هازارد

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التفكير بتنفيذ حيلة جديدة من أجل التعاقد مع البلجيكي هازارد من تشيلسي بقيمة أقل من التي حددها البلوز.

ويدرك ريال مدريد جيدا أن قيمة صفقة هازارد من تشيلسي سوف تتجاوز حاجز الـ100 مليون يورو للتعاقد معه في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلي أن ريال مدريد يدرس فتح باب الرحيل أمام واحد من الثنائي إيسكو أو ماركو أسينسيو للرحيل لنادي تشيلسي كجزء من قيمة صفقة هازارد.

وأضافت التقارير أنه في حالة رحيل واحد من ثنائي ريال مدريد لتشيلسي سيوافق النادي الإنجليزي على خفض سعر صفقة هازارد لصالح ريال مدريد.

*إيسكو يعلق على استبعاده بطريقته الخاصة

أكد الإسباني فرانشيسكو ايسكو، على تصريحات نجم ريال مدريد السابق روبين دي لاريد، التي أكد خلالها على ضرورة أن يتمتع اللاعب بالجودة والقتالية، لكي يضمن الحصول على فرصة أساسية للمشاركة.

وقال إيسكو من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تماما أتفق مع دي لا ريد، ولكن عندما لا تستمتع بالفرص نفسها التي يحصل عليها زملائك، يتغير كل شيء ... ما زلت أستمر في العمل والقتال بصعوبة في انتظار الفرصة! هلا مدريد!!".

وكان دي لاريد قد قال في تصريحات صحفية: "إيسكو ؟ على إيسكو أن يعرف أن ريال مدريد لا ينتظر أي شخص، الفريق كله لاعبين جيدون وإذا لم يتألق لاعب يظهر الأخر".

*مانشستر يونايتد يجهز أسلحته للتعاقد مع مدافع مدريد

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لا يزال يضع مدافع فريق ريال مدريد الإسباني رافائيل فاران ضمن قائمته رغباته لتدعيم صفوف الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن هذه ليست هي المرة الأولى منذ الطفرة التي حدثت للمدافع أن تخرج شائعات بأن العديد من أقوى فرق الدوري الإنجليزي ترغب في الحصول على خدمات مدافع ريال مدريد فاران.

حيث نشرت صحيفة "الصن" أن مانشستر يونايتد إلى الآن يدرج المدافع الفرنسي في قائمة أولوياته للموسم المقبل.

ويقدر مانشستر يونايتد بأنه واحد من المدافعين الذي له المستقبل الأعظم في أوروبا، ولهذا السبب هم على إستعداد للقيام بجهد إقتصادي مهم، ويبدو أنهم يريدون أولاً معرفة تصرفات اللاعب حتى يتمكنوا من المضي قُدماً في المفاوضات.

وترفض ريال مدريد حتى الآن الدخول في المفاوضات، ما يفعلونه هو الرجوع إلى بند الشرط الجزائي في عقده بقيمة 200 مليون يورو وينتهي عقده في عام 2022، وعلى الرغم من هذا الشرط، مانشستر يونايتد على استعداد للقتال من أجل التعاقد معه.

وفرصة التوقيع معه سوف تصبح أكبر في حال جاء الفرنسي زين الدين زيدان كمدرب لمانشستر يونايتد، حيث أن زيدان كان هو أحد الأسباب الرئيسية في توقيع فاران مع ريال مدريد.

زيدان يحدد مدرب ريال مدريد الجديد