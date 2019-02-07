رياضة | أشرف صبحي والخطيب يفتتحان صالة الكاراتيه بأهلي الجزيرة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أشرف صبحي والخطيب يفتتحان صالة الكاراتيه بأهلي الجزيرة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح د.أشرف وزير الشباب والرياضة، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، صالة الكاراتيه بعد تطويرها بمقر النادى بالجزيرة، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، وبعض من الشخصيات الإعلامية، وأعضاء الإدارة التنفيذية والهندسة بالنادي الأهلي.

وهنأ وزير الشباب والرياضة مجلس الادارة، وجميع أعضاء النادي، بصالة الكاراتيه الجديدة، لافتا الى حجم الإنشاءات داخل النادي الأهلي والتي تساهم بشكل كبير في تحقيق ألقاب وبطولات الفرق الرياضية داخل النادي.

وأكد "د.أشرف صبحي".. أن المنشآت الرياضية وملحقاتها تكسب مصر مزيداً من البنيه التحتيه، التي تعطيها ثقل رياضي وتنظيمي كبير.

وأضاف "صبحي" .. على قيمة ومكانة النادي الأهلي، وعراقة تاريخه ليس فقط في كرة القدم، بل في جميع الألعاب الأخرى، الفردية والجماعية، وأن الفوز هو هدفها دائما، وهو ما يرسخ فكرة أن الأهلي لا يقبل سوي منصات التتويج، وهو ما ينعكس على الرياضة المصرية بشكل عام.

وفي المقابل قدم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة، على حضوره وإفتتاحه صالة الكاراتيه، والتي ستكون إضافة للمنشآت الرياضية داخل النادي.

وقد شهد وزير الشباب والرياضة عرضا للكاراتيه، من أداء فريق البراعم بالنادي الأهلي.