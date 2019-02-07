رياضة | التعادل السلبي يحسم مباراة الإسماعيلي والمقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم مباراة الإسماعيلي والمقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الإسماعيلي والمقاصة في اللقاء الذي أقيم بينهما اليوم الخميس، في الجولة 21 في الدوري المصري الممتاز.

وفشل الفريقان في ترجمة الفرص التي اتيحت لهما لينتهي اللقاء سلبيا كما بدأ.

ارتفع رصيد الاسماعيلي للنقطة 24 في المركز 10 بينما وصل رصيد المقاصة للنقطة 31 في المركز 5.

جدول ترتيب الدوري المصري

1- الزمالك 45 نقطة

2- بيراميدز 42 نقطة

3- الأهلي 36 نقطة

4- الإنتاج الحربي 31 نقطة

5- المقاصة 30 نقطة

6- المقاولون العرب 28 نقطة

7- المصري البورسعيدي 26 نقطة

8- طلائع الجيش 25 نقطة

9- سموحة 25 نقطة

10- حرس الحدود 24 نقطة

11- الإسماعيلي 23 نقطة

12- الجونة 22 نقطة

13- الداخلية 21 نقطة

14- إنبي 21 نقطة

15- النجوم 21 نقطة

16- الاتحاد السكندري 21 نقطة

17- وادي دجلة 20 نقطة

18- بتروجت 18 نقطة