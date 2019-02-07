رياضة | مجلس الأهلي يفتتح صالة الكاراتيه الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأهلي يفتتح صالة الكاراتيه الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مساء اليوم الخميس، بافتتاح صالة الكاراتيه الجديدة داخل مقر النادي بالجزيرة. وذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وشهد افتتاح صالة الكاراتيه تنظيم العديد من العروض الفنية من جانب لاعبي الفرق بمختلف أعمارها السنية.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة على تفقّد الصالة بعد تجديدها بالكامل.

كما شهد الحفل حضورًا مكثفًا لأعضاء النادي، وأسرة الكاراتيه الذين رحبوا بالمجلس ووزير الرياضة معبرين عن سعادتهم بالمستوى المميز للصالة، بعد تطويرها كما أبدي الجميع سعادتهم بالأعمال الإنشائية التي شهدتها صالة الكاراتيه.