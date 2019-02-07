رياضة | زيدان يحدد مدرب ريال مدريد الجديد

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فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل عن اجتماع الفرنسي زين الدين زيدان مع الأرجنتيني موريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الإنجليزي في لندن.

ذكر موقع ديفنسا سنترال الإسباني وفقاً لما نشرته صحيفة ذا صن الإنجليزية، أن زين الدين زيدان مدرب الريال السابق وديفيد بيكهام لاعب الريال السابق اجتمعوا يوم الثلاثاء الماضي مع موريسيو بوكيتينو.

واضاف الموقع، أن اجتماع زيدان وبيكهام مع مدرب توتنهام آثار شكوك كبيرة حول عملية التفاوض معه لتولي مهمة ريال مدريد في الموسم المقبل بدلاً من سولاري.

وتابع الموقع، أن الثلاثي غادر المطعم بشكل منفرد، حيث غادر في البداية بوكيتينو ثم بعدها غادر زيدان وبيكهام، وسط تكهنات كبيرة باقتراب بوكيتينو من تدريب الريال نظراً للعلاقة الجيدة للثنائي زيدان وبيكهام مع إدارة النادي الإسباني.