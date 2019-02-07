رياضة | رسميا.. بايرن ميونيخ يحسم أولى صفقاته الصيفية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بايرن ميونيخ يحسم أولى صفقاته الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني عن تعاقده الرسمي مع يان فيات أرب مهاجم فريق هامبورج لينضم للبافارق بداية من الصيف المقبل .

وأكد نادي بايرن ميونيخ من خلال الحساب الرسمي عبر تويتر، على أن الإدارة حسمت صفقة التعاقد مع المهاجم يان فيات أرب بعد سلسلة من المفاوضات.

ويحق للاعب الانضمام لنادي بايرن ميونيخ في صيف عام 2019 بحد اقصي لـ1 يوليو 2020 حيث أن القرار سيعود للاعب صاحب الـ19 سواء بالانضمام للنادي في 2019 أو في 2020.

ولم يكشف بيان النادي البافاري عن قيمة الصفقة، بينما ذكرت تقارير صحفية أنّ بايرن ميونخ سيدفع مليوني ونصف المليون يورو لهامبورج.