انت الان تتابع تفاصيل خبر ولاية ثانية لتشيفرين على رأس اليويفا.. والخليفي عضواً بالتنفيذية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 09:50 مساءً - أعاد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الخميس، انتخاب السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيساً له بالتزكية لولاية ثانية مدتها 4 سنوات، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري، الذي أُقيم في العاصمة الإيطالية روما.

وحسب لوائح اليويفا، فإنه تم التصويت لصالح تشيفرين، الذي كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، من خلال تصفيق ممثلي الاتحادات الوطنية الـ55 الأعضاء في الاتحاد القاري.

وبذلك سيستمر السلوفيني، الذي تولّى رئاسة اليويفا في سبتمبر 2016، خلفاً للفرنسي ميشيل بلاتيني، في منصبه حتى عام 2023.

كما تم انتخاب رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، عضواً في اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري.

ويُعد الخليفي شخصية رياضية ناجحة بامتياز؛ إذ يرأس النادي الباريسي منذ عام 2011، كما يشغل منصب المدير العام لشبكة قنوات "بي إن سبورت"، فضلاً عن توليه منصب رئيس الاتحاد القطري لكرة المضرب.

وتعتبر اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هي الهيئة التنفيذية العليا في الاتحاد، وتتكون من رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة و16 عضواً آخرين منتخبين من قبل مؤتمر الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اثنين منتخبين من قبل رابطة الأندية الأوروبية، وواحد من قبل الدوريات الأوروبية.

بدوره قال ناصر الخليفي، في تصريح له عقب اختياره رسمياً: "أتوجه بالشكر مجدداً إلى زملائي الموقرين في رابطة الأندية الأوروبية لثقتهم بي لتمثيلهم في اللجنة التنفيذية لليويفا"، مضيفاً: "هذا فخر كبير، مع الرئيس أندريا أنييلي (العضو أيضاً في اللجنة التنفيذية)، سنواصل العمل عن قرب مع اليويفا لتطوير كرة القدم الاحترافية وحفظ مصالح كل المعنيين".

وأعلن الاتحاد القاري فوز جريج كلارك، رئيس الاتحاد الإنجليزي بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، خلفاً لديفيد جيل.

ويعمل كلارك (61 عاماً) رئيساً للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، منذ 4 سبتمبر عام 2016.

وإضافة إلى ذلك أُعيد انتخاب الألماني راينهارد جريندل عضواً في مجلس فيفا لمدة أربع سنوات، في حين انتُخب الثنائي البرتغالي فيرناندو غوميز والقبرصي جورجيوس كوماس في مجلس فيفا لمدة عامين.