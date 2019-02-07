شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتصدر ترتيب أندية مصر والأهلي ثانيا والان مع التفاصيل

تفوق فريق الزمالك خلال الموسم الجاري، على منافسه التقليدي الأهلي من خلال التصنيف العالمي لاحد المواقع

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الخليج 365-

وبحسب موقع "clubworldranking"، حل الزمالك في المركز الـ160 عالميًا بعدد نقاط 3518، ليتصدر الفرق المصرية، على لائحة التصنيف الشهري للأندية.

وجاء الأهلي في المركز الثاني محليًا والـ206 عالميًا بـ3061 نقطة، فيما قفز بيراميدز إلى الترتيب الثالث، على خلفية المردود اللافت للفريق المملوك للمستشار تركي آل الشيخ، بعدما حل في المركز الـ239 عالميًا بـ2720 نقطة.

واحتل مصر المقاصة المركز الرابع والـ270 عالميًا برصيد 2387 نقطة، قبل الإسماعيلي الذي تراجع إلى المرتبة الخامسة والـ286 على العالم بـ2276 نقطة.