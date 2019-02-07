جلسة بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الزمالك

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تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م
عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في مكتب رئيس النادي فور وصوله، حيث تم استقبال مالك نادي بيراميدز بالورود داخل مقر النادي، في زيارة ودية بصفته رئيسًا للاتحاد العربي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وأعضاء المجلس، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وتم استقباله بالنشيد الوطني السعودي، وتأتي زيارة آل شيخ للزمالك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بينه ورئيس نادي الزمالك.
وحضر الجلسة، التي عقدت داخل مكتب رئيس النادي، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وأمير مرتضي المشرف العام علي الكرة، وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة السابق، وسليمان وهدان وإيهاب الخولي وصلاح حسب الله أعضاء مجلس النواب، للترحيب بالمستشار تركي آل الشيخ خلال زيارته مقر نادي الزمالك. وكان تركي آل الشيخ قد
وحضر الجلسة، التي عقدت داخل مكتب رئيس النادي، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وأمير مرتضي المشرف العام علي الكرة، وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة السابق، وسليمان وهدان وإيهاب الخولي وصلاح حسب الله أعضاء مجلس النواب، للترحيب بالمستشار تركي آل الشيخ خلال زيارته مقر نادي الزمالك.
وكان تركي آل الشيخ قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن زيارته نادي الزمالك، حيث كتب: "ح ازور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفتي رئيس الاتحاد العربي، وسألتقي بأخي المستشار مرتضى منصور المحترم وأعضاء الإدارة والنادي الكرام".
وشهدت الأيام الماضية أزمة في الشارع الكروي المصري بسبب اعتراض تركي آل الشيخ ورئيس الزمالك على ترتيب مباريات الأهلي المؤجلة من الدور الأول في مسابقة الدوري الممتاز.
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