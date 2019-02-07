انت الان تتابع جلسة بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٣ م

عقد مجلس إدارة نادي الزمالك، جلسة مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم في مكتب رئيس النادي فور وصوله، حيث تم استقبال مالك نادي بيراميدز بالورود داخل مقر النادي، في زيارة ودية بصفته رئيسًا للاتحاد العربي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وأعضاء المجلس، وبعض أعضاء الجمعية العمومية، وتم استقباله بالنشيد الوطني السعودي، وتأتي زيارة آل شيخ للزمالك في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع بينه ورئيس نادي الزمالك.

وحضر الجلسة، التي عقدت داخل مكتب رئيس النادي، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وأمير مرتضي المشرف العام علي الكرة، وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة السابق، وسليمان وهدان وإيهاب الخولي وصلاح حسب الله أعضاء مجلس النواب، للترحيب بالمستشار تركي آل الشيخ خلال زيارته مقر نادي الزمالك. وكان تركي آل الشيخ قد