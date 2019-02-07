الان تتابع بعد الكلاسيكو.. بيكيه: “راموس يستحق الطرد” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل هاجم مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، قائد ريال مدريد سيرجيو رامو، بعد الكلاسيكو المثير الذي جمع بينهما مساء أمس.
وتعادل الغريمان 1-1 فيما يقام لقاء العودة في 27 فبراير على ملعب سانتياغو بيرنابيو لحسم التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.
وقال بيكيه عقب اللقاء، إن الحكم ماثيو لاهوز، كان يجب أن يطرد مدافع النادي الملكي، مضيفا: “للحكم معايير غريبة.. لكن كان علينا التكيف معها واللعب.. في المجمل كان مستواه جيدا”، وفق ما نقل موقع “جول” العالمي.
وتابع: “كان راموس يستحق البطاقة الحمراء في النهاية، ولكن ماذا بيدنا أن نفعل؟، النتيجة جيدة ونملك فرصنا في اللقاء الثاني والأمل حاضر”.
وحصل راموس على بطاقة صفراء في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، لكن أخطاءه، ضد آرثر وسواريز كانت “تستحق بطاقة صفراء ثانية، ثم الطرد”، بحسب بيكيه.
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