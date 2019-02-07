الان تتابع الأهلي يهزم الحزم بالأربعة في مباراة مثيرة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق النادي الأهلي على نظيره الحزم 4-2، خلال مباراة الفريقين التي تقام على ملعب “مدينة الملك عبد الله”، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

تقدم عبدالفتاح عسري لاعب النادي الأهلي بهدف في شباك الحزم في الدقيقة العاشرة.

وتعادل الكولومبي جوم باخوي للحزم في الدقيقة 15 من ضربة رأسية قوية، ولكن سيف حسين مدافع الحزم ورّط فريقه وأحرز هدفًا في مرماه ليتقدم الأهلي مرة أخرى في الدقيقة 17، ثم تعادل محمد الصيعري للحزم في الدقيقة 23.

ومع بداية الشوط الثاني نجح ديجانيني تفاريس في التقدم للأهلي مرة أخرى وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 49، وأحرز عمر السومة الهدف الرابع في الدقيقة 94.