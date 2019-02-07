شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز ملك الثوانى الأخيرة فى الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظاهرة غريبة على الدورى المصرى الممتاز فى الموسم الجارى، اعتادت جماهير الكرة فى مصر عليها وهى أن الأهلى هو أكثر أندية المسابقة تسجيلاً فى الوقت القاتل من عمر المباريات وبالتحديد فى الوقت بدل الضائع من عمر المباريات، إلا أن الأمر اختلف كثيراً فى الموسم الجارى.

فريق نادى بيراميدز بثوبه الجديد هذا الموسم، هو الفريق الأكثر تسجيلا فى (+90)، حيث أحرز لاعبوه 5 أهداف بالمسابقة المحلية عقب نهاية الوقت الأصلى للمباراة، كان أولها فى شباك نادى إنبى بالجولة الأولى للمسابقة، كذلك فى شباك الجونة بملعب الدفاع الجوى، وفى مرمى الداخلية أيضاً، فضلاً عن هدفين فى شباك الداخلية من جديد بلقاء الدور الثانى للمسابقة، الاثنين الماضى.

الأهلى يأتى فى المركز الثانى من حيث أكثر الأندية تسجيلاً فى الوقت البديل، حيث سجل لاعبوه 4 أهداف فى شباك منافسيه بعد الدقيقة 90، وكان أبرزها فى الجولة الأولى بتعادل الفريق أمام الإسماعيلى فى الوقت القاتل.

ويشارك الاتحاد فريق النادى الأهلى فى المركز الثانى برصيد 4 أهداف، منها هدفان فى شباك المصرى بمباراتى الدور الأول والثانى للمسابقة.

بينما هناك 5 أندية لم تفلح فى التسجيل فى الوقت بدلاً من الضائع هذا الموسم وهى بتروجت وسموحة والجونة والنجوم ووادى دجلة.

الثلاثى إنبى وطلائع الجيش وحرس الحدود يحتل المركز الثالث من حيث التسجيل فى الثوانى الأخيرة عقب نهاية الوفت الأصلى لمبارياتهم فى الدورى هذا الموسم، حيث كل منهم 3 أهداف.

ويأتى فى المركز الرابع كل من الزمالك والمقاولون العرب والمصرى البورسعيدى ومصر للمقاصة والإنتاج الحربى برصيد هدفين +90 لكل منها بالدورى هذا الموسم.

وكان الأهلى فى الموسم الماضى هو أكثر الأندية تسجيلاً للأهداف فى الوقت المحتسب بدلاً من الضائع فى مبارياته بالدورى برصيد 5 أهداف، بالمشاركة مع 3 أندية أخرى، هى إنبى وسموحة والداخلية.

بينما كان فريق مصر للمقاصة فى موسم 2016- 2017 هو فارس الثوانى الأخيرة بتسجيل لاعبيه 6 أهداف مقابل 5 للإسماعيلى و4 لطلائع الجيش و3 لكل من الأهلى والمصرى والمقاولون العرب والنصر للتعدين.