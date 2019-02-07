شكرا لقرائتكم خبر عن الكلاسيكو على صفيح ساخن فى «البرنابيو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت الصحف الإسبانية الضوء على مباراة الكلاسيكو التى جمعت بين فريقى برشلونة وريال مدريد، التى أقيمت مساء أمس الأول، على ملعب «كامب نو»، فى ذهاب نصف نهائى كأس ملك إسبانيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وعنونت صحيفة «آس»: «المعركة مؤجلة.. برشلونة عانى أمام ريال مدريد فى الشوط الأول.. مارسيلو ثغرة فى الفريق الملكى.. والمقارنة تشتعل بين جاريث بيل وفينسيوس»، مشيرة إلى تألق فينسيوس الذى منح ريال مدريد التقدم عن طريق فاسكيز، كما أوضحت أن معركة الحسم ستكون فى فبراير الجارى.

فى حين وصفت صحيفة «ماركا» تعادل ريال مدريد وبرشلونة بالعادل، وقالت إن الثنائى البرازيلى مارسيلو وكوتينيو ظهرا بمستوى مخيب للآمال فى المباراة، وأظهر الثنائى أنهما ليسا فى مستوى طموحات سانتياجو سولارى وأرنستو فالفيردى مدربى الريال وبرشلونة.

وأضافت ماركا أن حسم النتيجة سيكون يوم 27 فبراير الجارى فى مباراة الإياب على ملعب برنابيو، لافتة إلى أن النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى اكتفى بالمشاركة بجزء من المباراة فى شوطها الثانى.

أما صحيفة «سبورت» فعنونت: «فى الختام.. النهائى فى البرنابيو»، مشيرة إلى أن مباراة الإياب التى ستقام بمعقل ريال مدريد ستحدد هوية المتأهل للمباراة النهائية.

وحظى مالكوم، صاحب هدف برشلونة الوحيد فى شباك ريال مدريد، بإشادة واسعة من جانب صحيفة «موندو ديبورتيفو» وكذلك سيميدو الذى كان أكثر لاعبى برشلونة استرجاعا للكرة، 6 فى الشوط الأول، و7 فى الشوط الثانى.

فيما قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» تحت عنوان: «مالكوم والبرنابيو»، أن مالكوم افتتح أول أهداف مباريات الكلاسيكو فى مباراة أمس الأول أمام ريال مدريد.

وأضافت الصحيفة أن مالكوم ظهر كمبتدئ فى بداية المباراة قبل أن يتعادل لفريقه بعد تقدم لوكاس فاسكيز.

فى نفس السياق، فشل ليونيل ميسى قائد برشلونة فى كسر حاجز النحس الذى يلازمه أمام ريال مدريد خلال مباريات الكلاسيكو التى جمعت بين الفريقين بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعلى الرغم من أن ليونيل ميسى سجل 26 هدفاً، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً فى تاريخ مباريات الكلاسيكو، فإنه لم يتمكن من التسجيل فى شباك ريال مدريد بمواجهات كأس ملك إسبانيا.

وشارك ميسى بديلاً فى تعادل برشلونة مع ريال مدريد بهدف لكل منهما فى المباراة.

وسيحاول ميسى مجدداً كسر حاجز النحس عندما يحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد بملعب «سانتياجو برنابيو» فى مباراة الإياب. وانتقدت جماهير برشلونة أرنستو فالفيردى، المدير الفنى للفريق، بسبب بقاء ليونيل ميسى على دكة الاحتياط، حيث كانت تريد مشاركته أساسيا فى اللقاء لحسم النتيجة فى ملعب «كامب نو».

وكان برشلونة قد حجز مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6- 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى من منافسات البطولة، فى حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائى بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7- 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.