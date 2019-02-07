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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقارب الساعة تدُق في الدقيقة عشرين من عُمر المُباراة، لحظات صمت تسود المدرجات، أجساد تسرع في النهوض من أماكنها، رافعين هواتفهم الخلوية، مضيئة بأنوار «الفلاش»، يهتفون بأصوات مَمْزوجة بين الحماس والحزن العالق بهتافهم( في الجنة يا شهيد)، دقائق تفصلهم عن النهوض الآخر في الدقيقة 72، ليحيوا ذكرى أُخرى لإنتماء آخر في عادة باتت مُتكررة أسبوعياً بجميع المباريات المصرية تقريباً، إيماناً منهم بأن الذكرى تنفع المؤمنين.

فى ذكرى أحداث بورسعيد والدفاع الجوى..كيف تؤثر أضواء الفلاش من المدرجات على الأهل والأحباب؟

فى ذكرى أحداث بورسعيد والدفاع الجوى..كيف تؤثر أضواء الفلاش من المدرجات على الأهل والأحباب؟

وكأنه يمرُّ طَيْفهم داخل المنازل، على المقاهي، وفي قلوب الأحبة والأهل والأصدقاء، مع بدء تشغيل أضواء الفلاش لإحياء ذكراهم، فتلك الثواني تمر على الكثير من ذوويهم، ومن حضروا الواقعة، وأيضاً عامة الجمهور، إلى ساعات يعودون فيها بالزمن إلى ذكرى، مُكالمة، رسالة أخيرة، أحداث، وغيرها، مؤلمة بالتأكيد، ولكن ذكراهم من جموع الجماهير المختلفة يكون شفيع لذلك الألم، يشعرهم بأن روحهم مازالت تُحلق في مكان ما.

فى ذكرى أحداث بورسعيد والدفاع الجوى..كيف تؤثر أضواء الفلاش من المدرجات على الأهل والأحباب؟

وعلى مسرح الذكرى وهو المدرجات، جماهير اختلفت في تشجيعها طوال دقائق المُباراة ( في التالتة يمين-في التالتة شمال-الإتحاد سيد البلد-الدراويش وإلخ) ولكن اجتمعوا في تلك الدقيقتين (72-20) بعدد ضحايا الأهلي في حادث بورسعيد بفبراير (2012)، والزمالك في ستاد الدفاع الجوي بفبراير 2015، على هتاف ومبدأ واحد، من ضمن تلك الصفوف يقف أحمد عادل ، بورسعيدي الهوية، وأهلاوي الإنتماء، بالدقيقة 20 يُحيي من قلبه شهداء الزمالك ناسياً أى تعصب مرّ به من قبل، أما بالدقيقة 72 كانت تلك وقعها مختلف بعض الشئ عليه.

فى ذكرى أحداث بورسعيد والدفاع الجوى..كيف تؤثر أضواء الفلاش من المدرجات على الأهل والأحباب؟

«نامت المدينة في ليلة غابت بها الأحلام»

1/2/2012، ذلك اليوم هو ما يعود إليه أحمد وهو مُمسكاً هاتفه، مُنيراً به ضوء "الفلاش"، حسبما وصف أحمد عادل، والذي كان حاضرًا ليلة المباراة في أستاد الموت-كما وصفه-، ضمن صفوف جماهير المارد الأحمر، رغم ما رأته عيناه في ذاك المساء الحزين إلا انه مازال يتردد على حضور مباريات معشوقه الأول والأخير، ويقول :«لسه بروح كل الماتشات بحس أكنهم معانا، هم ماتوا لكن فكرتهم لسة ومازالت عايشة للأبد، وكمان بتبقي حاجة حلوة للأهالي أنهم يحسوا أن ولادهم لسة بيننا».

فى ذكرى أحداث بورسعيد والدفاع الجوى..كيف تؤثر أضواء الفلاش من المدرجات على الأهل والأحباب؟

من قلب مشجع أهلاوي، إلى قلب عاشق للأبيض انتقلنا، شابٌ في العشرينات، يبدو أكبر من عُمره عند التحدث إليه، صوت أحمد حكيم، كفيل أن يشعُرك بِالحزن، ويجعلك تُدرك أن الأربعة أعوام لم تمر عليه مرور الكرام، وكأن صوت رفيق دربه مازال عالقاً بأذنيه منذ المُكالمة الأخيرة بينهم بتاريخ 8 فبراير 2015، الساعة ال 2 ظهراً، مع كل مباراة يُشاهدها في استراحة عمله، وذاكرته تلاعبه بالدقيقة عشرين، عند إنارة الجماهير أضواء فلاش هواتفهم، تنير في قلبه هو الأخر الذكريات.

«المدرجات وحشتني أوي يا أحمد، ومتحمس جداً للماتش»، كان هذا نص المكالمة الأخيرة لمحمد صلاح سليم (كوبرا)، التي دوماً يتذكرها أحمد هى وعنوان أول فيديو اكتشف من خلاله وفاة رفيقه "شاهد أول صور لحادث الدفاع الجوي»، ويحكي لنا:«مكنتش بتابع الماتشات عشان بحس بوجع قلب، لكن دلوقتي الحركة دي بتحسسني بوجوده وتهون، بحس إن الناس منستهوش»، ويكمل:"كنت متعصب ومبحبش الأهلي، لكن بقيت بنسى ده في كل ماتش ليهم عشان بتيجي سيرة صاحبي في الدقيقة 20 على لسانهم».

«صور»، هو ما تبقي من رفقة أبناء مدرج «التالتة شمال» الخالي ظاهريًا لكنه لا يزال مُفعم بأرواح الـ72 شهيد بالنسبة لمحمود إبراهيم، ذاك الشاب الذي فقد 6 من أصدقاؤه دفعة واحدة في هذه الليلة المكروهة، لا يزال يتفحص صورهم واحدة تلو الأخرى، يصغى جيدًا إلي أصواتهم وهم يتراقصون داخل المدرج وأهازيجهم لا تخلو من المداعبات، لازالت الصور تهتف كل ليلة في أذنيه «يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد»، فتتكبل أنامله، ويعجز عقله عن صياغة الجمل، ويفشل لسانه في نطق الكلام، ويخيل إليه أن ما حدث منذ 7 سنوات مجرد أضغاث أحلام.

عامين من العزلة الكروية عاشها أبن الـ25 ربيعًا بعد الحادثة التي مازالت تترك جرحًا غائرًا في قلبه الأحمر، يأبى عقله في أن يفكر وتخاصم ذاكرته النسيان، وبصوت غلب عليه الفقدان، يحكي لنا لمحمود عما يشعر به كلما تمر عليه الدقيقة 72 ويتوقف عندها الجمهور فيتوقف بقلبه وفكره هو الأخر:«الدقيقة 72، يعني خالد وهو بيكلمني عشان أشوف الجرافيتي اللي راسمه جديد للأهلي، يعني شكل أهل أحمد طه يوم ما عرفنا وهما ماشين في الشارع، يعني عبد الرحمن وهو بيقولي مش هروح الدرس ياعم الأهلي بيلعب أنا حر، روح أنت وأدخل هندسة أنا عارف هروح فين».

تسرق بعض النظرات المُختلسة إلى المباراة التي يشاهدها زوجها في الحُجرة المجاورة، بعد أن سمحت له قريباً أن يعود لمشاهدة المباريات، بعد قطيعة دامت لعامين لأن صوت المُعلق، وكلمة "مباراة وستاد"، أصبحت كسكين يوخز قلبها بعد الحادث، لتشعر بروح ابنها من خلال أصوات الجماهير في الدقيقة 20 وهما يهتفون ويشغلون أضواء هواتفهم، كانت الرد على تلك الآلام وكأنها مُهدئ للجُرح الذي سببه فراق محمد(ضناها الوحيد)-على حسب قولها-.

تفتح سلوى توفيق، صحفية، ووالدة محمد سليم أحد شهداء الدفاع الجوي، قلبها لنا المُنغلق على ذلك الجُرح الغائر من حينها، وتحكي :«ابني الوحيد فقدته، الألم مالوش وصف، يمكن اللي بيهون عليا إني أشوفه في أصحابه أو في أى حد ميعرفوش يذكر سيرته»، وسرعان ما تبادر بالحديث هى عن مباردة الجمهور في إحياء الذكرى، وتكمل بكلمات متقطعة غلبتها البكاء:"طبعاً عارفة إنهم بيولعوا فلاش ويهتفوا كل ماتش، الناس بتبعتلي الفيديوهات دي، وبقيت أخلي جوزي يرجع يشوف الماتشات بسبب ده"، كانت المشرحة شبه خالية، تحفُّها من جميع الجوانب رائحة الدماء، وشبح الموت يُحلق حولها،حازم وحسين وباقي «الشّلة»، كانوا أول الزائرين هناك، بصعوبة استطاع حازم بعد وصلة بُكاء لحارس زينهم، أن يدخل للتعرف على صديق العُمر، هذة هى الذكرى التي لا تفارق حازم الزناتي وباقي أصدقائه، "شلة" محمد صلاح، طالب الguc، الشهير، ويقول:«لسه بنتجمع أنا وصحابي نتفرج على ماتشات الزمالك، في الدقيقة عشرين كل مرّة بحس إني رجعت فلاش باك لكل اللحظات دي».

يرى حازم وجميع من تواصلنا معهم أن «ضوء الفلاش» أهميته تكمن في الذكرى لن تموت، وتحاكي للأجيال الجديدة حكاية ال72 وال20 شهيداً وينهي حديثه قائلاً:«الشباب ماكنوش واعيين للأحداث دي، في القهاوي بيسألونا عن سبب الفلاش وبنحكي ..وهكذا من جيل لجيل».