شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الفروسية يشكر محافظ العلا على دعم فرسان كأس خادم الحرمين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) @sami4086
قدَّم رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الأمير عبدالله بن فهد آل سعود، شكره لمحافظ الهئية الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، لموافقته على تقديم مكأفاة ١٠ آلاف ريال للفرسان السعوديين الذين شاركوا في سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل في محافظة العلا، ولم يحالفهم الحظ في اجتياز السباق.
ويأتي تقديم هذه المكافأة لدعم الفارس السعودي في رياضة الفروسية للمواصلة والاستمرار، وتقديراً لجهودهم وحرصهم على المشاركة في هذا السباق المهم.
والجدير بالذكر، أن ملتقى الفرسان أقيم هذا العام ضمن أنشطة وبرامج «شتاء طنطورة» في العلا، حيث تعتبر رياضات الخيول أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المستهدفة في العلا ضمن رؤيتها السياحية والتنموية المستقبلية.
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