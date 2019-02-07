شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم الخميس 7 / 2 / 2019 دى ليخت على أعتاب البيانكونيرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد يوفنتوس لخوض مواجهة ساسولو يوم الأحد المقبل فى الجولة الـ 23 من الدورى الإيطالى، والتى يسعى خلالها الفريق للفوز، لتعويض تعادله فى اللقاء السابق أمام بارما 3-3.

دى ليخت يقترب من يوفنتوس

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الأإسبانية أن يوفنتوس بات قريبا للغاية من حسم صفقة الهولندى الشاب ماتياس دى ليخت لاعب أياكس أمستردام.

واضافت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل اللاعب سوف يجتمع مع ممثلى اليوفى لحسم الصفقة، وأن برشلونة بعيد من حسم هذه الصفقة، بعد ان كان دى ليخت على رأس اهتمامات الفريق الكتالونى، والذى اكتفى بالتعاقد مع زميله فرانكى دى يونج بداية من الصيف المقبل.



ماتياس دى ليخت

تقارير.. رودريجيز فى يوفنتوس الموسم المقبل

كشفت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن خاميس رودريجيز سينضم إلى يوفنتوس فى الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب هو صديق مقرب للغاية من النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، ووالده قال أن الذهاب لليوفى سيكون خطوه رائعه بالنسبه له، بالإضافة إلى ذلك وكيله خورخى مينديز الذي تجمعه علاقة قويه مع أندريا أنييلى وكريستيانو، بالإضافة إلى أنه ليست هناك أى نيه من جانب بايرن ميونخ بتفعيل خيار الشراء من ريال مدريد.