شكرا لقرائتكم مباراة الإسماعيلي والمقاصة تنتهي كما بدأت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت مباراة مصر المقاصة و الإسماعيلي بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى جمعهما بإستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري ، ليرتفع رصيد المقاصة للنقطة 31 محتلاً المركز الخامس بينما يتواجد الإسماعيلى فى المركز العاشر برصيد 24 نقطة.

الشوط الأول

بدأت المباراة هجومية من قبل مصر المقاصة واستحوذ لاعبيه على منطقة الوسط لأكثر من دقيقة ، وينجح حارس الإسماعيلي محمد فوزي فى التصدي من أكثر من تسديده أخطرهم من ميدو جابر من ضربة حرة مباشرة .

وبعد مرور 15 دقيقة ينشط الإسماعيلى بعد تحركات من محمد صادق و كريم بامبو و يصلو أكثر من مرة للحارس أحمد عادل عبد المنعم الذى نجح فى التصدى لها.

وكان أخطر هجمات الإسماعيلى فى الدقيقة 27 انفراد من شيلونجو يمررها ضعيفة لبامبو المنفرد ينجح عادل فى الإمساك بها ليمنع هدف مؤكد.

وفى الدقيقة 28 يلغى الحكم طارق مجدي هدف للإسماعيلي لتسلل شيلونجو.

وفى الدقيقة 34 تتهيأ الكرة لصلاح عاشور داخل منطقة جزاء الإسماعيلي يشتتها بعيدا عن المرمى.

وفى الدقيقة 38 يتوغل جون أنطوي و يمر من مدافعي الإسماعيلي ويسددها " لب" يخرجها محمد فوزي حارس الإسماعيلي الذى يعد أحد نجوم الشوط الأول.

ويهدأ اللقاء فى الدقائق الأخيرة بين الفريقين لينتهى اللقاء بالتعادل السلبى.

الشوط الثاني:

بدأ اللقاء قوياً من الفريقين على أمل تحقيق الفوز و النقاط الثلاث وأتيحت أكثر من هجمة للفريقين و إن كانت أكثر خطورة من قبل مصر المقاصة الذى استحوذ على الكرة معظم أوقات المباراة ووصل أكثر من مرة لمرمى أحمد عادل الذى تصدى لمعظمها إلى جانب عدم نجاح مهاجمي المقاصة فى استغلال الهجمات التى أتيحت لهم وتحديداً جون أنطوى الذى انفرد بالمرمى فى الدقيقة 85 بعد تمريرة رائعة من ميدو جاير ينفرد أنطوي بالمرمى ويسددها بجوار القائم الأيمن بقليل ، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ المقاصة بتشكيل مكون من : أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى

عاصم سعيد -أحمد مودي – خالد الشيخ – احمد محسن لخط الدفاع

أسامه جلال – صلاح ريكو – باولن فوافي – صلاح عاشور – ميدو جابر لخط الوسط ، جون أنطوى في الهجوم

وعلى دكة البدلاء : محمد كوكو حارس مرمى _طه عادل _ عصام صبحي - هاني سعيد _رجب عمران _محمد دسوقي _شيمليس بيكلي

بينما ضم تشكيل الإسماعيلي كلاً من

حراسة المرمى : محمد فوزى

خط الدفاع : طارق طه – باهر المحمدى – محمد مجدى – أسامة إبراهيم

خط الوسط الدفاعى: محمود دونجا – محمود متولى

خط الوسط الهجومى : كريم بامبو – محمد صادق – عبد الرحمن مجدى

خط الهجوم .. شيلونجو

على مقاعد البدلاء :محمد مجدى – ريتشارد بافور – عماد حمدى – إبراهيم عبد الخالق – يحيى زايد – وجيه عبد الحكيم – أودا مارشال.