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شكرا لقرائتكم أستقبال "ملوكي" لتركى أل الشيخ في الزمالك ..صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وصول منذ قليل، تركي ال الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ، لمقر نادى الزمالك، وفي استقباله مجلس الزمالك وامير مرتضي المشرف علي الكرة ولفيف من اعضاء النادي.
وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار تركى آل الشيخ مساء اليوم.
وأوضح مرتضى منصور، فى الإعلان المنشور من جانب الموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن المؤتمر الصحفى سيبدأ فى الثامنة مساء اليوم بالمبنى الاجتماعى الجديد بمقر النادى.
استقبال تركى ال الشيخ (1)
استقبال تركى ال الشيخ (2)
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