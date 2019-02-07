شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الجمعة 7 / 2 / 2019 شكوك حول مشاركة ليو أمام بلباو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك النجم الأرجنيتنى فى النصف ساعة الأخيرة من مواجهة برشلونة أمس أمام ريال مدريد فى ذهاب الدور قبل النهائى من كاس ملك إسبانيا، وةذلك لمعاناته من الإصابة التى لحقت به فى لقاء فالنسيا بالليجا.

تقارير.. إصابة ميسس مزمنة

كشقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن ليونيل ميسي كان يشكو من معاودة الإصابة خلال لقاء ريال مدريد أمس الخميس، وهو ما قد يثير الشك حول مشاركته فى لقاء أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل فى الدورى الإسبانى.

واشارت الصحيفة أن إصابة ميسي مزمنة بعد أن سبق وتعرض لها فى أكثر من مرة.



ميسى فى لقاء ريال مدريد

ميسي يفشل مجددا أمام الريال فى كأس إسبانيا

فشل ليونيل ميسي قائد برشلونة في كسر حاجز النحس الذى يلازمه أمام ريال مدريد خلال مباريات الكلاسيكو التي جمعت بين الفريقين بمسابقة كأس ملك إسبانيا.

وعلى الرغم أن ليونيل ميسى سجل 26 هدفاً، ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلاً فى تاريخ مباريات الكلاسيكو، لم يتمكن من التسجيل فى شباك ريال مدريد بمواجهات كأس ملك إسبانيا.

وشارك ميسي بديلاً في تعادل برشلونة مع ريال مدريد بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "كامب نو" في "ذهاب" نصف نهائي المسابقة.

وسيحاول ميسي مجدداً كسر حاجز النحس عندما يحل برشلونة ضيفاً على ريال مدريد يوم 27 فبراير الجاري بملعب "سانتياجو برنابيو" في مباراة الإياب.

وحجز برشلونة مقعده فى الدور نصف النهائى بمسابقة كأس ملك إسبانيا بعدما تفوق على إشبيلية بنتيجة 6 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بالدور ربع النهائى من منافسات البطولة.

فى حين تأهل ريال مدريد للدور نصف النهائى بعدما تفوق على جيرونا بنتيجة 7 – 3 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.