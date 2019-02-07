شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يصطحب تركى أل الشيخ فى جولة داخل نادي الزمالك .. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مجلس الزمالك ، علي اصطحاب المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، في جولة داخل نادي الزمالك عقب انتهاء جلسة الترحيب . وكان مجلس الزمالك، قد عقد جلسة استقبال وترحيب للمستشار تركي آل الشيخ في مكتب مرتضي منصور رئيس النادي فور استقباله بالورود داخل مقر القلعة البيضاء. وقامت الاذاعة الداخلية داخل النادي ، بإذاعة أغنية ترحيب باسم "الله معاك يا أبو ناصر ال شيخ" . كان مرتضي منصور رئيس الزمالك قد أعلن عقد مؤتمر مشترك مع المستشار تركي آل الشيخ في مقر النادي الأبيض.

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