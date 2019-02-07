شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وصول تركي آل الشيخ لمقر نادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصول منذ قليل، تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربى لكرة القدم ، لمقر نادى الزمالك، وكان في استقباله مجلس الزمالك وأمير مرتضي المشرف علي الكرة ولفيف من أعضاء النادي.
وكان المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، قد أعلن عن عقد مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار تركى آل الشيخ مساء اليوم.
وأوضح مرتضى منصور، فى الإعلان المنشور من جانب الموقع الرسمى لنادى الزمالك، أن المؤتمر الصحفى سيبدأ فى الثامنة مساء اليوم بالمبنى الاجتماعى الجديد بمقر النادى.
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