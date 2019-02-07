شكرا لقرائتكم خبر عن محسن صالح يستعيد ذكريات تدريب الوحدة السعودى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد محسن صالح، المدير الفنى الأسبق للمنتخب المصرى، ذكريات تدريبه لنادى الوحدة السعودى، 3 مرات، والتواصل مع اللاعبين والتدريب فى الكثير من المناطق.

وقال محسن صالح : "دربت الوحدة 3 مرات.. والله أنى لم أشعر فيها يوما بالوحدة..كنت أدرب اللاعبين صباحا فى الصالة وعصرا فى جبال مكة.. وفى المساء فى ملعب النادي بالتنعيم.. وكنت أذهب لجمهور الفريق فى البشك وفي بيوت شفى وغلام ومعوض وعواد.. أرد علي استفساراتهم واطلب دعمهم ثم السعى والطواف وصلاة الفجر.. اللهم عمرة".





يذكر أن محسن صالح درب العديد من الأندية المصرية والعربية خلال مسيرة التدريب، واستطاع قيادة فريق الإسماعيلى للفوز بالدورى العام عام 2002، لينتقل بعدها إلى تدريب المنتخب المصرى.