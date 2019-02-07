شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب فى ميدان حرب التريندات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ما السر وراء تريند إستقالة محمود الخطب على تويتر ..هل هناك ربط بين الإجتماع الطارئ الذى دعا إليه الخطيب يوم السبت المقبل ..أم أن لجان اليكترونية تحاول الصيد فى الماء العكر ، تروج للفكرة .

الاخبار الواردة من جدران الجزيرة تستبعد استقالة الخطيب فى هذا التوقيت المهم .. وتؤكد استمراره على رأس الإدارة ، ومشروعه الإصلاحى وتطوير النادى حسبما أكدت مصادر مطلعة.

الساعات الماضية شهدت أحداث ساخنة على الساحة الرياضية طرفها النادى الأهلى خاصة فيما يتعلق بمباريات الدورى والإجتماع الذى أقيم بمقر اتحاد الكرة أمس الأربعاء والذى شهد انسحاب ممثل الأهلى خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة ..

كل المؤشرات تؤكد أنه لا نية لدى الخطيب للإستقالة ولكن هناك قرارت بالفعل سيكون لها شأن كبير للحفاظ على هيبة المارد الأحمر والحفاظ على حقوقه .

فى المقابل هناك مساندة أيضا للخطيب فى التريند الاول على تويتر بأن الخطيب يسير على الطريق الصحيح وسيكون للأهلى شأن كبير تحت قيادته مؤكدين أن هناك بعض المغرضين يحاولون تشويه صورته ولابد من التصدى لهم بكل قوة خاصة انه قادر على قيادة السفينة الحمراء .

ومازال الخطيب حديث التريند ما بين الاستقالة وبين المساندة ليقود المارد الأحمر فى الظروف الصعبة، فالاجتماع الطارئ السبت المقبل سيرد على هذا التريند سواء باستقالة الخطيب أو إتخاذ قرارت إصلاحية لهيبة الأهلى لكى يقول المساندين الذين يرون أن هناك من يصطاد فى الماء العكر من أجل إثارة البلبلة فى مجلس الخطيب وتصدير الازمات.