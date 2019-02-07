شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يقترب من العودة للممتاز بثلاثية في مرمي الاعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقترب فريق أسوان بقيادة مجدي عبدالعاطي مدرب إنبي السابق من العودة للدوري الممتاز وذلك بعدما حقق فوزا كبيرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين علي فريق الاعلاميين وذلك في المباراة التي أقيمت بإستاد أسوان ليرتفع رصيد اسوان للنقطة 41 منفردا بصدارة المجموعة وبفارق سبع نقاط عن فريق بني سويف أقرب المنافسين لأسوان وذلك بعد تعادل بني سويف بهدف لمثله مع سوهاج في المباراة التي اقيمت بإستاد بني سويف.

وحقق فريق المنيا فوزا صعبا بهدف مقابل لاشئ علي فريق طهطا، فيما أستمر ديروط في تحقيق نتائجه الايجابية بالفوز بهدفين مقابل هدف علي فريق الوليدية بينما سيطر التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق علي مباراة تحرير اسوان والنصر للتعدين ليواصل فريق الأخير نزيف النقاط في مشواره نحو الصعود للدوري الممتاز .

وسيطر التعادل السلبي علي مباراة الفيوم وتليفونات بني سويف في الوقت الذي حقق فيه فريق ناصر ملوي فوزا صعبا بهدف مقابل لاشئ علي فريق الالمونيوم ليبتعد ناصر ملوي مؤقتا عن شبح الهروب للقسم الثالث .