باولو دياز يغيب عن أهلي جدة أمام النصر في الدوري السعودي

باولو دياز لاعب أهلي جدة كتب - محمد صبحي تأكد بشكل رسمي غياب النجم باولو دياز عن صفوف فريق أهلي جدة بالمباراة المقبلة أمام النصر ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين. بطولة الدوري السعودي للمحترفين. وحصل باولو دياز على الكارت الأصفر الثالث أثناء مشاركته في مباراة الراقي أمام الحزم الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في الجولة 19 من الدوري. ومازال التعادل مسيطرًا على المباراة بعد انتهاء الشوط الاول بنتيجة 2-2.

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