الإسماعيلي والمقاصة يتعادلان في الشوط الأول

الإسماعيلي والمقاصة أرشيفية القاهرة - بوابة الوفد تعادل فريق مصر المقاصة مع الإسماعيلي بدون أهداف في الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا باستاد الجبل الأخضر ضمن الجولة 21 للدوري الممتاز.. 21 للدوري الممتاز.. جاء الشوط لصالح المقاصة وأهدر لاعبوه عدة فرص سهلة أمام المرمى واستبسل حارس الإسماعيلي في التصدى لأكثر من كرة وامامه خط دفاعه. يذكر أن المقاصة في المركز الخامس برصيد 30 نقطة بينما رصيد الإسماعيلي في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة.

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