شاهد.. محمد صلاح يُبهر متابعيه بمهارة استثنائية

محمد صلاح لاعب ليفربول كتب - محمد صبحي ظهر اللاعب الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي في فيديو رائع قام من خلاله باستعراض مهارته الكبيرة في التسديد على الأهداف بدقة كبيرة جاء ذلك وسط إعجاب ودهشة كبيرة من الحاضرين بمهارات وقدرات النجم على الأهداف بدقة كبيرة جاء ذلك وسط إعجاب ودهشة كبيرة من الحاضرين بمهارات وقدرات النجمالكبير. وتداول عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الخاص بالفرعون المصري معبرين عن إعجابهم شديد بمهارة صلاح وقدرته على التسديد بدقة على طريقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. شاهد الفيديو..

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