مراد عاصم يتحدث عن صالة الكاراتيه الجديدة بالأهلي

أكد الدكتور مراد عاصم ، رئيس جهاز الكاراتيه بالنادي الأهلي، أن لعبة الكاراتيه بدأت في القلعة الحمراء منذ عام 1972 وظلت لسنوات تبحث عن إنشاء صالة مميزة حتى تصدر الأهلي اللعبة.
وأضاف عاصم قبل افتتاح صالة الكاراتيه الجديدة بالنادي الأهلي أن افتتاح هذه الصالة انتظرها الجميع منذ 20 عاماً موضحاً أن مجالس الإدارات السابقة لعبت دوراً كبيراً في تطوير اللعبة
ووعد باستمرار النجاح الأهلاوي في لعبة الكاراتيه في المرحلة القادمة.
وافتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة مع مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.
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