رياضة | الصور الأولي لوصول تركي آل الشيخ إلى نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصور الأولي لوصول تركي آل الشيخ إلى نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل، معالي المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم إلى نادي الزمالك وكان في إستقباله رئيس القلعة البيضاء وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

وتم استقبال "آل الشيخ" في النادي الزمالك بأعلام مصر والسعودية والنشيد الوطني السعودي.

ويزور تركي آل الشيخ، النادي الزمالك مساء اليوم الخميس، في إطار العلاقة الجيدة بينه وإدارة القلعة البيضاء.

ومن المنتظر أن يعقد رئيس الزمالك مؤتمرًا مشتركًا مع المستشار تركي آل الشيخ في مقر الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس.