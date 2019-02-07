كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يصل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، إلي مقر نادي الزمالك، بميت عقبة، وذلك خلال زيارته التى أعلن عنها مؤخرا للقلعة البيضاء. وتم استقباله بالنشيد الوطني السعودي. ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي بعد قليل بالمبني الاجتماعي الجديد بمقر النادي. دعم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي بيراميدز، عبد القادر محمد صاحب محل الأدوات الرياضية بالإسكندرية بـ7 آلاف دولار. وقال عبدالقادر في مقطع الفيديو الذي نشره تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تلقيت دعوة لحضور مباراة بيراميدز والداخلية ووالتقيت بالكابتن حسام البدري وبعد الجلسة تلقيت مبلغ دعم 7 الاف دولار". وواصل: "الـ7 آلاف دولار منهم 3 آلاف دولار دعم للمحل و4 آلاف دولار تخصص لتصنيع تيشيرتات لنادي بيراميدز، وأعد المسئولين بتصنيع مجموعة جيدة من التيشيرتات بخامة محترمة وصناعة مصرية خالصة".

كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يصل الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.