رياضة | نيمار في برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن سر تواجد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان مساء اليوم في مدينة برشلونة.
واشارت الصحيفة إلى أن نيمار وصل لمطار برشلونة مساء اليوم الخميس لاستكمال برنامج التعافي من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة ستراسبورج.
واضافت الصحيفة، أن نيمار لم يعقد أي مقابلات مع وسائل الإعلام والصحافة، وقرر الخروج من المطار في سيارة سوداء رغم مزاحمة الصحفيين.
واكدت الصحيفة على أن نيمرا سافر لبرشلونة لاجراء الفحوصات الطبية الجديدة على يد الدكتور رامون كوجات في محاولة للتعافي بشكل سريع من الإصابة.
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