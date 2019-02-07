رياضة | أحمد جمعة يسجل هدفا في فوز أحد على الفيصلي بالدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد جمعة يسجل هدفا في فوز أحد على الفيصلي بالدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتسح فريق أحد نظيره الفيصلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات دوري كأس الأميرن محمد بن سلمان.

وشهدت المباراة مشاركة المهاجم المصري أحمد جمعة ضمن التشكيل الأساسي لفريق أحد، ونجح في تسجيل الهدف الثالث لفريقه خلال اللقاء، ولكنه تعرض لإصابة خفيفة في الدقيقة 52 واستكمل المباراة بشكل طبيعي قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 77 من زمن اللقاء.

ولم يشارك المحترف المصري مؤمن زكريا مع أحد في مباراة اليوم وظل جليس دكة البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

سجل أهداف أحد كل من، محمد عطية عيسي، وصقر عطيف وأحمد جمعة وأدولف تيكو في الدقائق 2، 47، 48، 76، بينما جاء هدف الفيصلي عبر اللاعب حمدان الشمراني في الدقيقة 50 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز يرتفع رصيد أحد إلي 12 نقطة في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يتوقف رصيد الفيصلي عند 24 نقطة في المركز الثامن.