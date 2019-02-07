كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أومتيتي يتحدث عن موقعة برشلونة وليون بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث صامويل أومتيتي مدافع فريق برشلونة الإسباني عن مواجهة فريقه السابق ليون الفرنسي في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.
نشرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية تصريحات أومتيتي الذي قال: بالطبع سوف أبذل قصاري الجهد للمشاركة في لقاء ليون أريد مقابلة جماهير الفريق مرة أخري.
واضاف: أبذل كل جهدي للتعافي من الإصابة أتمني التواجد في ملعب ليون من جديد وتحية الجماهير بعد الفترة الماضية الرائعة في فرنسا.
الجدير بالذكر أن أومتيتي يواصل التعافي من الإصابة التي تعرض لها على مستوي غضروف الركبة اليسري في نوفمبر الماضي أمام أتلتيكو مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | أومتيتي يتحدث عن موقعة برشلونة وليون بدوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.