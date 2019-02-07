رياضة | ريال مدريد يهاجم الاتحاد الإسباني بسبب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يهاجم الاتحاد الإسباني بسبب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد الإسباني عن استيائه من عدم تحقيق العدالة بين ناديه وبرشلونة بعد مباراة الكلاسيكو.
وقال بوتراجينيو في تصريحات نشرها موقع ديفنسا سنترال: من الظلم أن يرتاح برشلونة أكثر من فريقنا .. يجب على المسؤولين أن يتفهموا غضبنا.
واضاف بوتراجينيو: يجب على جميع المسؤولين في الاتحاد الإسباني أن يحققوا العدالة بين كافة الأندية .
يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيكو يوم السبت المقبل فيما سيواجه برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الاحد بعدها بـ24 ساعة.
الجدير بالذكر أن برشلونة تعادل مع ريال مدريد بهدف لمثله يوم أمس في الكامب نو بذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.
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