رياضة | نجم الأهلي يوجه رسالة لزوجته قبل مواجهة الحدود (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يوجه رسالة لزوجته قبل مواجهة الحدود (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأنجولي جيرالدو دا كوستا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه رسالة إلى زوجته بمناسبة عيد ميلادها قبل مواجهة حرس الحدود، بالدوري العام.

وعلق جيرالدو على صورة تجمعه بزوجته على موقع التواصل الإجتماعي "انستجرام" قائلًا:" أتمني أن تكوني سعيدة بهذا التاريخ، فباستثناء استفادتي من كل لحظة كل إبتسامة، أمر بها بجانبك، فأنا استمتع أن يكون عيد ميلادك، يومًا من الإنجازات في حياتي، وعائلتنا، كل عام وأنتى بخير...أحبك".