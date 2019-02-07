رياضة | ناصر ملوى يهزم الألومنيوم في الممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناصر ملوى يهزم الألومنيوم في الممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق مركز شباب ناصر ملوى فوزاً هاماً ومستحقا على نادى الألومنيوم، بهدف نظيف فى المباراة التى اقيمت بينهما على ملعب مركز شباب ناصر ملوى بالجولة 17 لمنافسات المجموعة الأولى، للقسم الثاني.

إستطاع فريق مركز شباب ناصر ملوى فى الدقيقة 20 من زمن الشوط الثاني، أن يحرز هدف المباراة الوحيد والفوز عن طريق اللاعب عبدالغنى معنى من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك حارس الألومنيوم .

وشهد اللقاء تألق لاعبوا فريق مركز شباب ناصر ملوى ومنهم نجم المباراة اللاعب أدهم محمد، وخالد ربيع وحارس المرمى عمرو صابر .

يقود فريق مركز شباب ناصر ملوىد محمد هريدى المدير الفني ومحمود يوسف مدرب عام وشرقاوى محمد مدرب، طارق بوكس مدير الكره، وبدوى عيسى مدرب حراس المرمى، ومحمد إكرام علاج طبيعى وإصابات ملاعب ومحمد عماد تأهيل اللاعبين، وجمال الظلط إدارى الفريق.

الترتيب

1- اسوان 41 نقطة

2- بنى سويف 34 نقطة

3- المنيا 29 نقطة

4- اللاعلاميين 28 نقطة

5- تليفونات بني سويف 28 نقطة

6- الالمونيوم 23 نقطة

7- ديروط 23 نقطة

8- سوهاج 22 نقطة

9- التعدين 21 نقطة

10-طهطا18 نقطة

11- التحرير 17 نقطة

12- الفيوم 16 نقطة

13- الوليديه 10 نقاط

14- ناصر ملوي