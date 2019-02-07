رياضة | بارتوميو يضع خطة برشلونة لمرحلة ما بعد إعتزال "ميسي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بارتوميو يضع خطة برشلونة لمرحلة ما بعد إعتزال "ميسي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي برشلونة برئاسة جوسيب بارتوميو رئيس النادي التخطيط لبناء فريق للمستقبل وتحديدًا في المرحلة التي تلي إعتزال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقال "بارتوميو" في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية: " ليونيل ميسي سيعتزل في يومًا ما وعلينا أن نُجهز فريقًا للمستقبل، ليواصل الفريق نجاحاته خلال المرحلة التي تلي إعتزال اللاعب القائز بالكرة الذهبية 5 مرات".

ميسي بدأ مسيرته الكروية مع نادي برشلونة عام 2005 وحقق مع الفريق العديد من النجاحات والبطولات أبرزها، 9 ألقاب للدوري الإسباني، و4 ألقاب دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب كأس إسبانيا، كما خاض 664 مباراة، وسجل 581 هدفًا خلال مشواره مع الفريق الكتالوني.

وأضاف رئيس برشلونة: " نحن نتعاقد مع لاعبين رائعين شباب لأننا نحتاج إلى مواصلة هذه الفترة من النجاح، هذه هي مسؤوليتنا، ولايتي في رئاسة النادي تنتهي خلال موسمين، لذا عليّ أن أترك النادي في موقع جيد، وأقول للرئيس الجديد، هذا هو إرثنا".

وأبرم النادي الكتالوني عدة صفقات جيدة خلال الفترة الماضية أبرزها الهولندي فرينكي دي يونج صاحب الـ21 والذي سينتقل للفريق في الصيف المقبل قادمًا من أياكس الهولندي.