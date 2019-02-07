رياضة | برشلونة يصدم دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يصدم دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة الإسباني حدد أولوياته خلال الفترة المقبلة وذلك قبل حسم المفاوضات بشكل رسمي مع ماتيس دي ليخت مدافع آياكس الهولندي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة مهتم بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت ليكون ثاني لاعب يضمه من آياكس بعد النجاح في التعاقد مع زميله فرينكي دي يونج في يناير الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى اهتمام يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد مع دي ليخت مؤخرًا ولكن برشلونة يثق في قدرته على حسم الصفقة لصالحه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأنه قبل أن يحسم برشلونة صفقة دي ليخت، فإنه لديه في الوقت الحالي صفقتين يجب الانتهاء منهما، حيث تكمن الأولى في التعاقد مع مهاجم في ظل الاعتماد بشكل دائم على لويس سواريز.

وأكدت موندو ديبورتيفو بأن برشلونة يحاول التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ويعتبر الفرنسي جريزمان نجم أتلتيكو مدريد أحد المرشحين لقيادة هجوم البلوجرانا على الرغم من صعوبة التعاقد معه.

أما الصفقة الثانية، هي حسم التجديد مع جوردي ألبا والذي يرغب البلوجرانا في تجديد عقد اللاعب حتى 2024 وضمان الاستمرار في الكامب نو للحفاظ عليه كونه واحد من العناصر الأساسية.