رياضة | رد فعل لاعبي برشلونة بعد انتقادات كوتينيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد فعل لاعبي برشلونة بعد انتقادات كوتينيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى البرازيلي كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة الإسباني دعم كبير من زملائه داخل البرسا عقب نهاية مباراة الكلاسكيو يوم أمس أمام ريال مدريد في ملعب الكامب نو.

وتعادل برشلونة يوم أمس مع ريال مدريد بهدف لمثله في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب الكامب نو.

ذكرت صحيفة سبورت الكتالونية، أن لاعبي برشلونة حرصوا على دعم كوتينيو داخل غرف خلع الملابس بعد الانتقالات التي تلقها اللاعب خلال مباراة الكلاسيكو.

واشارت الصحيفة إلى أن كوتينيو تعرض للكثير من الانتقالات في الكلاسيكو على مدار 63 دقيقة شارك بها قبل أن يتم استبداله بزميله ليونيل ميسي

وأكدت الصحيفة على أن لاعبي برشلونة قاموا بدعم اللاعب من اجل عودته من جديد للتألق مع البرسا في المباريات القادمة.