كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 أندية تنتظر مورينيو.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إيطالية عن ملامح مستقبل المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو الذي ينتظر العودة للتدريب من جديد منذ إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.
وقال الصحفي الإيطالي الشهير إيفان زازاروني مدير صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر :" مورينيو يتواجد حاليا في لندن وبالنسبة لمستقبله فإنه محسوم بين ثلاث جهات، ريال مدريد وباريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ".
واختتم زازاروني حديثه قائلاً :" أما الخيار الأخير فهو العودة لتدريب إنتر ميلان الذي يحب مورينيو أن يحافظ معه على الذكريات الجيدة التي جمعتهما سابقا".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | 4 أندية تنتظر مورينيو.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.