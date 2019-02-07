رياضة | ريال مدريد يضحي بنجميه لضم هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يضحي بنجميه لضم هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ نادي ريال مدريد الإسباني في التفكير بتنفيذ حيلة جديدة من أجل التعاقد مع البلجيكي هازارد من تشيلسي بقيمة أقل من التي حددها البلوز.
ويدرك ريال مدريد جيدا أن قيمة صفقة هازارد من تشيلسي سوف تتجاوز حاجز الـ100 مليون يورو للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
واشارت التقارير إلي أن ريال مدريد يدرس فتح باب الرحيل أمام واحد من الثنائي إيسكو أو ماركو أسينسيو للرحيل لنادي تشيلسي كجزء من قيمة صفقة هازارد.
واضافت التقارير أنه في حالة رحيل واحد من ثنائي ريال مدريد لتشيلسي سيوافق النادي الإنجليزي على خفض سعر صفقة هازارد لصالح ريال مدريد
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