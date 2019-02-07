رياضة | مدافع ليون يكشف طريقة إيقاف ميسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع ليون يكشف طريقة إيقاف ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد البرازيلي رافاييل دا سيلفا نجم دفاع ليون الفرنسي بأن برشلونة ليس ميسي فقط وذلك قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام برشلونة الإسباني في التاسع عشر من الشهر الجاري في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال دا سيلفا في تصريحات لصحيفة سبورت الإسبانية : "ميسي هو لاعب من الصعب إيقافه، فعلى أكثر من لاعب أن ينتبهوا له ويحذروا منه".

واختتم دا سيلفا تصريحاته قائلاً : "برشلونة ليس ميسي فقط فهناك عدة لاعبين بإمكانهم صناعة الفارق في البلوجرانا".

يذكر أن دا سيلفا غائب عن المشاركة بسبب الإصابة منذ نوفمبر الماضي وتعتبر مشاركته أمام برشلونة غير مؤكدة على الرغم أن اللاعب يأمل في أن التعافى في الوقت المناسب والجاهزية لتلك المواجهة.