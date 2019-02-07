رياضة | المنيا يفوز على طهطا بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنيا يفوز على طهطا بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، فوزا ثمينا، خارج ملعبه، على حساب فريق، طهطا، بهدف نظيف، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم، بالجولة السابعة عشر، من منافسات المجموعة الأولى، بدوري القسم الثاني.
وتمكن لاعبو المنيا تحت قيادة المدير الفني ابراهيم صدقي من تقديم مباراة قوية ، أمام المنافس بملعبهم بمحافظة سوهاج، وخطف هدف وحيد بالمباراة أحرزه المهاجم الجديد للفريق المنياوي حسام حسن في الدقيقة ١٤ من الشوط الأول.
بذلك الفوز يرفع المنيا رصيده إلى النقطة ٢٩ في المركز الثالث ، بينما يتصدر اسوان المجموعة برصيد ٤١ نقطة وبني سويف الوصيف برصيد ٣٤ نقطة.
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