رياضة | تعادل مثير للحمام مع الجزيرة في ديربي مطروح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير للحمام مع الجزيرة في ديربي مطروح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام، على ملعبه أمام فريق الجزيرةة، بهدف لمثله، في ديربي مطروح، الذي أقيمت ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر، للمجموعة الثالثة من دوري القسم الثاني.

دخل مصطفي عبدة المدير الفني للحمام اللقاء بتشكيل مكون من : محمد عاطف ، أحمد بيبو ، الدماطي ، وليد ابراهيم، محمد حفظي ، مهنا منصور ، مؤمن فكري، هشام أحمد ، الدسوقي مسعد ، يايا كونية، خالد كساب.

بينما بدأ ادهم السلحدار المدير الفني للجزيره اللقاء بتشكيل مكون من : أحمد خير ، اسماعيل سعيد ، محمد عوض الله ، حسام الدين خليل ، محمد عامر ، ربيع يسري ، جبريل لاوال، أشرف محمد ، أحمد رفعت ريفو ، مصطفي عبده ، محمد نور.

تقدم الحمام مبكرا برأس المدافع وليد ابراهيم في الدقيقة السابعة من اللقاء وسيطر بعدها الفريق علي احداث اللقاء واضاع لاعيبة فرص سهلة كانت كفيلة بزيادة رصيد الاهداف وعكس احداث سير اللقاء ومن ضربة ثابتة اعترض علي احتسابها الجهاز الفني للحمام تمكن الوافد الجديد محمد عوض الله من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني كان الجزيرة الاخطر علي مرمي الحمام خاصة في الكرات الثابتة وتسابق لاعبية في اضاعة فرص كانت كفيلة باحراز التقدم .

بذلك التعادل يرتفع رصيد الحمام للنقطة 18 في المركز الحادي عشر ويرفع الجزيرة رصيدة للنقطة 15 في المركز الثاني عشر.

ادار اللقاء تحكيميا محمد عمارة حكم ساحه، وأيمن العقاد، مساعد أول ومحمد صلاح عبد الفتاح مساعد ثان، وحكم رابع رضا النعناعي .