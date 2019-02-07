انت الان تتابع تفاصيل خبر شاهد.. صلاح يستعرض مهاراته الكروية بشكل مبهر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 فبراير 2019 08:26 مساءً - نشر نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح، الخميس، مقطع فيديو يستعرض من خلاله مهاراته الرفيعة بـ"الساحرة المستديرة".

وعلق "الملك المصري" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً: "خلف الكواليس".

ويظهر صلاح خلال الفيديو وهو يستعرض قدرته الفائقة على إدخال الكرة داخل إطار دائري، ثم دخل في فاصل مهاري كبير، قبل أن يُصيب عبوة بلاستيكية وضعت فوق الإطار الدائري.

وقدّم "أبو مكة" (نسبة لابنته الوحيدة) مستوى مذهلاً في أول مواسمه مع "الريدز"، وتُوّج معه بجائزتي أفضل لاعب وهدّاف الدوري الإنجليزي، علاوة على قيادة فريقه لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ أكثر من عقد كامل.

وبسبب ذلك حلّ النجم المصري ثالثاً في جائزتي "أفضل لاعب في العالم" و"أفضل لاعب في أوروبا"، خلف الكرواتي لوكا مودريتش المتوّج بهما، والبرتغالي كريستيانو رونالدو "الوصيف".

أما على صعيد الموسم الحالي، فيتصدر صلاح قائمة هدّافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، وضعته في سباق المنافسة على جائزة "الحذاء الذهبي"، مع "البرغوث" الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي الشاب كيليان مبابي.

كما يتصارع ناديه ليفربول ومانشستر سيتي على الظفر بلقب الدوري الإنجليزي حيث يمتلك كل منهما 62 نقطة، مع مباراة أقل لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب.