شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعلن غياب نجمه بعد إصابته في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن مدة غياب لاعبه ماركوس يورينتي بعد الإصابة التي تعرض لها يوم أمس في موقعة الكلاسيكو أمام برشلونة بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن يورينتي بعد خضوعه للفحص الطبي تبين تعرضه للإصابة على مستوي عضلات الفخذ الإيسر وبالتحديد إصابة من الدرجة الثانية في المقرب من ساقه اليسرى.

وأكد النادي في بيان رسمي على أن يورينتي سوف يغيب لمة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.

واضاف النادي في بيانه على أن اللاعب سيخضع لمزيد من الاختبارات في الأيام القادمة في محاولة للتعافي بشكل سريع من الإصابة بدلا من الانتظار لمدة 6 أيام.