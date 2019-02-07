تعرف على حكم مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني

قررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إسناد إدارة مباراة الأهلي أمام مضيفه سيمبا التنزاني إلى الحكم السوداني محمود إسماعيل

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ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على سيمبا التنزاني يوم السبت الماضي، بخمسة أهداف دون رد، احتل بهم صدارة المجموعة الرابعة.