شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكم مباراة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل
ويحل الأهلي ضيفًا على سيمبا التنزاني، يوم الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات الجولة الرابعة، من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
وفاز الأهلي على سيمبا التنزاني يوم السبت الماضي، بخمسة أهداف دون رد، احتل بهم صدارة المجموعة الرابعة.
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