شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتلقى خبرا سارا بشأن محمد صلاح والان مع التفاصيل

الخليج 365- تلقى نادي ليفربول الإنجليزي خبرا سارا بعد موافقة الاتحاد المصري لكرة القدم عدم استدعاء محمد صلاح لاعب الريدز للمشاركة في مباراتي نيجيريا والنيجر والمقرر إقامتهما في مارس المقبل. وكشف أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري، عدم خوض صلاح مباراتي النيجر في التصفيات الأفريقية ومباراة نيجيريا الودية. ويحتاج ليفربول إلى جهود الدولي المصري في المباريات المقبلة للمنافسة بقوة على بطولة الدوري الإنكليزي.

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