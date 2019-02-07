كلايتنبيرج ممنوع من دخول السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ينتظر أن تكون أزمة دخول الحكم الإنجليزي مارك كلايتنبيرج للسعودية قد انتهت بعد أن غادرها لدبي الأسبوع الماضي، حيث عجز عن العودة للرياض نتيجة لانتهاء تأشيرة دخوله التي تحمل سفريات عدة.

وكشفت مصادر»مكة» أن كلايتنبيرج بالرغم من ابتعاده الصوري عن أعمال رئاسة لجنة الحكام الرئيسة، إلا أنه ما زال يمارس أدوار رئيس اللجنة، من خلال تعيين الحكام وتحديد الأسماء الأجنبية التي يستعان بها من قبل الاتحادات الأهلية الدولية والقارية، لتكليفهم بإدارة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأبانت المصادر بأن مقيما عربيا - تحتفظ «مكة» باسمه- يتولى الأعمال الإدارية المنوطة بالإنجليزي مارك كلايتنبيرج من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم داخل قبة الاتحاد.

على صعيد آخر طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم من نظيره السعودي معاقبة الإنجليزي مارك كلايتنبيرج، بسبب ما عده خطأ فادحا وانتهاكا لبروتوكول تقنية الفيديو، وتلقى اتحاد القدم خطابا رسميا من الفيفا، يطالب فيه بإيقاف الحكم الإنجليزي.

وتعود الواقعة لمباراة التعاون والأهلي في الجولة الـ17 التي انتهت أهلاوية 4 ـ 3، عندما احتج لاعبو التعاون على هدف الأهلي الرابع الذي سجله ديجانيني، بحجة تسلل اللاعب، ولجأ كلايتنبيرج إلى تقنية الفيديو المساعد واحتسب الهدف، لكن احتجاجات التعاون والجهاز الفني ظلت مستمرة، ليستدعي مدرب الفريق بيدرو إيمانويل لموقع شاشة تقنية الفيديو، وعرض عليه لقطة الهدف، مما أثار الفوضى بعد تجمع أعضاء الجهازين الفنيين وبدلاء الفريقين لمشاهدة اللقطة في مشهد غير مسبوق.