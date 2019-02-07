الأهلي يشكو السعيد إلى فيفا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حرك الأهلي المصري شكوى رسمية أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد لاعبه السابق عبدالله السعيد المنتقل من الأهلي السعودي إلى بيراميدز، أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وطالب الأهلي بتفعيل بند الحصول على مليوني دولار في العقد الثلاثي بين الأهلي والفريق السعودي وعبدالله السعيد بخصوص حصوله على هذا المبلغ حال عودة السعيد للدوري المصري بعيدا عن الأهلي.

وجاءت الشكوى بعد أن أكد اتحاد الكرة المصري عدم اختصاصه بالشكوى، ليتقدم الأهلي بالملف إلى «الفيفا» للمطالبة بإيقاف اللاعب لحين سداد هذا البند.